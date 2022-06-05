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СНГ 05.06.2022 13:00

В Казахстане создана комиссия по возврату незаконно вывезенных гражданами за рубеж денег

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в воскресенье подписал указ о создании межведомственной комиссии по возврату незаконно вывезенных гражданами страны за рубеж финансовых средств, сообщила пресс-служба главы государства.

"Указом президента Касым-Жомарта Токаева создана межведомственная комиссия во главе с генеральным прокурором с целью проведения комплексной работы по возврату незаконно вывезенных гражданами Казахстана за рубеж финансовых средств", - говорится в опубликованном сообщении.

Подчеркивается, что глава государства намерен осуществлять личный контроль за деятельностью комиссии.

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Тэги: КАЗАХСТАН, КАСЫМ-ЖОМАРТ ТОКАЕВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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