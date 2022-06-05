В Казахстане достигнут порог явки для признания референдума состоявшимся

В Казахстане на референдуме достигнут необходимый порог явки для признания его состоявшимся, сообщила член Центризбиркома Анастасия Щегорцова.

"Обращаем внимание, что согласно закону, референдум считается состоявшимся, если в голосовании приняли участие более половины граждан, имеющих право участвовать в референдуме. Таким образом, по данным территориальных комиссий референдума, установленный порог явки достигнут", - сказала Щегорцова в воскресенье.

По состоянию на 14:00 по времени Нур-Султана (12:00 по бакинскому времени) явка на референдуме по поправкам в Конституцию составила 53,43% от общего числа граждан, включенных в списки.

"В общем по стране на 14:00 получили бюллетени 6 млн 262 тыс. 973 гражданина, что составляет 53,43% от общего числа граждан, включенных в списки", - сказала Щегорцова.

"Дальнейшая информация о явке избирателей на избирательные участки будет представлена в 16:00 (14:00 по бакинскому времени - ИФ-Аз)", - заключила член Центризбиркома.

В воскресенье в Казахстане проходит республиканский референдум по поправкам в Конституцию. Проголосовать на референдуме смогут более 11,7 млн граждан Казахстана, население которого превышает 19,1 млн человек.

Гражданам республики предстоит ответить на единственный вопрос: "Принимаете ли Вы изменения и дополнения в Конституцию, изложенные в проекте Закона "О внесении изменений и дополнений в Конституцию, опубликованном в средствах массовой информации 6 мая 2022 года".