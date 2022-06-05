Путин предупредил о последствиях поставок Украине ракет дальнего действия

Россия сделает соответствующие выводы, если Запад будет поставлять Украине ракеты дальнего действия, и применит свои средства поражения по определенным объектам, заявил президент РФ Владимир Путин.

В ходе интервью ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия-1" (ВГТРК) Павлу Зарубину президент РФ прокомментировал перспективу поставок Украине дальнобойных ракет.

"Но, если они будут и будут поставляться, из этого мы будем делать соответствующие выводы и применять свои средства поражения, которых у нас достаточно, для того, чтобы наносить удары по тем объектам, по которым мы пока не наносим", - сказал Путин.