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Дальнее зарубежье 05.06.2022 13:45

В США в результате стрельбы погибли несколько человек

По меньшей мере три человека погибли, еще 11 получили ранения в результате стрельбы в городе Филадельфия в штате Пенсильвания, сообщает в воскресенье канал ABC.

По словам представителя полиции, несколько человек открыли стрельбу по толпе на одной из улиц города в ночь на воскресенье.

Один из полицейских выстрелил в одного из нападавших, но неизвестно, задел ли его выстрелом. Нападавший бросил оружие и скрылся. Другие стрелки также скрылись.

Полиция просматривает материалы камер наблюдения в попытке установить личности и местонахождение нападавших.

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Тэги: МИР, США, СТРЕЛЬБА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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