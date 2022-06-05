Путин заявил, что поставка американских HIMARS Украине «ничего не меняет»

Президент РФ Владимир Путин заявил, что решение США поставить Украине реактивные системы залпового огня (РСЗО) Himars ничего принципиально в расстановке сил не изменят, по мнению президента, речь идет просто о восполнении запасов вооружения, утраченного в ходе боевых действий.
"Здесь нет ничего нового. Во-первых, эти системы залпового огня - они ведь в украинской армии находятся на вооружении - аналогичные системы советского, российского производства "Град", "Смерч", "Ураган", - сказал Путин в интервью автору программы "Москва. Кремль. Путин" ("Россия-1" ВГТРК).
При этом президент подчеркнул, что "дальность зависит не от самой системы, а от ракет, которые используются". "То, что мы видим, слышим, знаем, это ничего не имеет общего с доверием к украинскому режиму или с недоверием, это зависит от того, какие ракеты американцы поставят. Но то, что мы сегодня слышим, и то, что понимаем, - это ракеты, которые как раз на 45-70 км, в зависимости от типа ракеты, летят. Ну то же самое было и с теми "Градами", "Ураганами", "Смерчами", о которых я сказал, - там тоже дальность 40-70 км. Ничего нового нет", - пояснил Путин.
Как отметил президент РФ, мы "исходим из того, что вот эта поставка со стороны Штатов, некоторых других стран связана с восполнением потерь вот этой боевой техники, ничего здесь нового нет, и ничего это не меняет по сути".
Он также отметил, что "есть заявки на поставку, скажем, артиллерии". "Здесь ну примерно то же самое. Судя по всему, речь идет тоже о восстановлении утраченного, уничтоженного в ходе боевых действий", - сказал он.
Президент сообщил, что 24 февраля в боевом составе украинской армии находилось примерно 515 таких систем, 380 уничтожены. "Но часть восстановлена, взята из запасов, как мы понимаем, и где-то 360 у них в наличии", - добавил Путин.
Анкара анонсировала визит Байрамова в Турцию
Байрамов, Чавушоглу и Мередов проведут встречу в Турции
Турецко-азербайджанское сотрудничество имеет жизненно важное значение для энергобезопасности Европы - Эрдоган
Баку и Тегеран договорились удвоить поставки газа из Туркменистана в Азербайджан через Иран - СМИ
В Азербайджане объяснили блокировку РИА Новости
В Агентство развития МСБ поступило 1152 обращения от желающих создать бизнес в Карабахе и Восточном Зангезуре
В России за сутки COVID-19 заболели 3,8 тыс. человек
В Баку открылся избирательный участок для голосования казахстанцев на референдуме
Количество случаев COVID-19 в мире превысило 531,7 млн - университет Хопкинса
Президенту Азербайджана представили генплан Зангилана
ЦТСП направит 4 млн манатов на строительство и восстановление домов в Гяндже и ряде районах, пострадавших осенью 2020г в период войны с Арменией
ИВ Сумгайыта направит около 250 тыс. манатов на закупку мусорных контейнеров
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
Азербайджан вошел в топ-10 стран по количеству пользователей, атакованных финансовыми зловредами
Скидка до 3% для предпринимателей от AccessBank!
Директора British Council по региону и стране посетили Бакинскую высшую школу нефти
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ