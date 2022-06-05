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СНГ 05.06.2022 14:00

Путин заявил, что поставка американских HIMARS Украине «ничего не меняет»

Президент РФ Владимир Путин заявил, что решение США поставить Украине реактивные системы залпового огня (РСЗО) Himars ничего принципиально в расстановке сил не изменят, по мнению президента, речь идет просто о восполнении запасов вооружения, утраченного в ходе боевых действий.

"Здесь нет ничего нового. Во-первых, эти системы залпового огня - они ведь в украинской армии находятся на вооружении - аналогичные системы советского, российского производства "Град", "Смерч", "Ураган", - сказал Путин в интервью автору программы "Москва. Кремль. Путин" ("Россия-1" ВГТРК).

При этом президент подчеркнул, что "дальность зависит не от самой системы, а от ракет, которые используются". "То, что мы видим, слышим, знаем, это ничего не имеет общего с доверием к украинскому режиму или с недоверием, это зависит от того, какие ракеты американцы поставят. Но то, что мы сегодня слышим, и то, что понимаем, - это ракеты, которые как раз на 45-70 км, в зависимости от типа ракеты, летят. Ну то же самое было и с теми "Градами", "Ураганами", "Смерчами", о которых я сказал, - там тоже дальность 40-70 км. Ничего нового нет", - пояснил Путин.

Как отметил президент РФ, мы "исходим из того, что вот эта поставка со стороны Штатов, некоторых других стран связана с восполнением потерь вот этой боевой техники, ничего здесь нового нет, и ничего это не меняет по сути".

Он также отметил, что "есть заявки на поставку, скажем, артиллерии". "Здесь ну примерно то же самое. Судя по всему, речь идет тоже о восстановлении утраченного, уничтоженного в ходе боевых действий", - сказал он.

Президент сообщил, что 24 февраля в боевом составе украинской армии находилось примерно 515 таких систем, 380 уничтожены. "Но часть восстановлена, взята из запасов, как мы понимаем, и где-то 360 у них в наличии", - добавил Путин.

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Тэги: РОССИЯ, США, РСЗО, ВЛАДИМИР ПУТИН


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