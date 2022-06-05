СМИ сообщили о столкновениях у мечети Аль-Акса в Иерусалиме

Столкновения произошли между силами безопасности Израиля и палестинцами близ мечети Аль-Акса в Иерусалиме, пишет газета Times of Israel. Беспорядки произошли в воскресенье утром во время осмотра силами безопасности мечети. Информации о получивших ранения или о задержанных не поступало.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».