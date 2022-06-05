В России за сутки COVID-19 заболели 3,8 тыс. человек

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил почти 3,8 тыс. случаев, госпитализированы за сутки менее 1 тыс. человек, скончались 75 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.
"По состоянию на 5 июня, в РФ выявлено 3 786 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 837 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 43,9%", - сообщили в оперштабе.
Увеличение количества госпитализаций произошло в 12 субъектах РФ, снижение количества госпитализаций отмечено в 69 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в четырех субъектах, уточнили в оперштабе.
За минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 75 человек, накануне штаб сообщал о 82 умерших.
По сравнению с прошлыми сутками, когда в РФ были зарегистрированы 4 тыс. 101 заболевший, число новых случаев заражения COVID-19 в России снизилось на 315.
"Выздоровели за сутки 3 935 человек, или на 23,3% меньше в сравнении с 4 июня", - сообщили в оперштабе.
Всего в России за время пандемии зарегистрировано 18 млн 351 тыс. 851 случай заражения коронавирусной инфекцией, 379 тыс. 520 умерших и 17 млн 764 тыс. 261 выписанный.
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