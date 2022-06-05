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Дальнее зарубежье 05.06.2022 15:30

Грозы с ливнями и градом обрушились на Францию

Мощные грозы с ливнями накрыли Францию в субботу и в ночь на воскресенье, сообщают французские СМИ.

Накануне в 65 департаментах страны был объявлен "оранжевый" уровень погодной опасности. Министр внутренних дел Жеральд Дарманен предупредил население об угрозе стихии, призвал к бдительности и отметил исключительную метеорологическую ситуацию "по числу затронутых департаментов, при сильных дождях и грозах, местами с градом".

Накануне вечером, по данным МВД, пожарным пришлось выезжать 705 раз по вызовам для откачивания воды и ликвидации других последствий бедствия.

В Руане улицы за несколько минут превратились в реки, пишет Le Figaro. Погибла 30-летняя женщина, которую унесло водой. Повсюду отмечается причиненный грозой и ливнями материальный ущерб.

В Ренне ливни залили метро. В Бургундии зарегистрированы порывы ветра, превышавшие 100 км в час.

Во многих местах грозы сопровождались градом, иногда размером с мяч для игры в гольф.

В департаментах Жер и Ланды, где градины достигали несколько сантиметров в диаметре, пострадала часть виноградников знаменитого арманьяка. В некоторых хозяйствах повреждено до 90% лоз. По предварительной оценке, пострадало от 4 до 5 тыс. гектаров. Затронуты несколько десятков тысяч гектаров других культур, выращиваемых в этих департаментах. Обошлось без жертв, но 4,5 тыс. семей в Ландах остались без электричества, кое-где повреждены крыши домов, побиты окна.

В департаменте Сена и Марна, близ Парижа, от удара молнии загорелся дом.

В местах массовых мероприятий по случаю католического праздника Пятидесятницы пришлось эвакуировать десятки тысяч участников.

В Париже молния в субботу попала в Эйфелеву башню, СМИ и социальные сети опубликовали фотографии очевидцев.

Утром в воскресенье примерно для трех десятков департаментов власти отменили "оранжевый" уровень. Тем не менее метеорологическая служба страны обещает штормовую погоду в воскресенье еще в регионах Гранд-Эст и Овернь - Рона - Альпы, улучшение ожидается на западе Франции.

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Тэги: МИР, ФРАНЦИЯ


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