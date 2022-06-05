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Франция обсуждает возможность поставок нефти из ОАЭ взамен российской

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр сообщил, что Париж ведет переговоры с ОАЭ с целью обеспечить поставки нефти в страну взамен российской.

"Мы ведем дискуссии с Объединенными Арабскими Эмиратами", - заявил министр в воскресенье в эфире радиостанции Europe 1.

Он отметил, что Франция осуществляет поиск источников для замены российской нефти. Ле Мэр отметил, что власти также занимаются вопросом, как заменить российский газ.

Страны Евросоюза утвердили 3 июня план по отказу за шесть месяцев, в рамках шестого пакета санкций, от большей части своего импорта нефти из РФ.

"ЕС решил запретить покупку, импорт, трансфер сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из России. Процесс отказа от нефти займет шесть месяцев, а от нефтепродуктов - восемь месяцев", - отмечалось в коммюнике Совета ЕС.

При этом подтверждалось, что для отдельных стран ЕС предусмотрены временные исключения.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ОАЭ, НЕФТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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