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Дальнее зарубежье 05.06.2022 16:45

В Балтийском море стартовали военно-морские учения НАТО

В Балтийском море в воскресенье начались крупномасштабные военно-морские учения стран-членов НАТО BALTOPS 2022, следует из данных альянса.

В них принимают участие 14 стран-членов НАТО, а также Швеция и Финляндия, которые подали заявление на вступление в Североатлантический альянс.

В общей сложности в учениях задействованы 45 боевых кораблей, 7 тыс. военнослужащих и 75 самолетов и вертолетов.

Учения, которые продлятся до 16 июня, на различных этапах будут проходить в центральной и южной частях Балтийского моря, в том числе вблизи берегов Швеции, Латвии, Польши и Германии.

По данным 6-го оперативного флота США, в настоящее время в акватории Балтийского моря находятся три американских боевых корабля - большой десантный корабль ВМС США USS Kearsarge, на борту которого размещены подразделения 22-го экспедиционного батальона морской пехоты, а также десантный транспорт-док USS Gunston Hall ("Ганстон Холл") и ракетный эсминец USS Gravely ("Грейвели"). В воскресенье эсминец зашел для пополнения запасов в польский порт Гдыня, сообщили ВМС Польши.

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Тэги: НАТО, БАЛТИЙСКОЕ МОРЕ, УЧЕНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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