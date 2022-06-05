Предварительные итоги голосования на референдуме в Казахстане озвучат в понедельник

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Казахстана 6 июня озвучит предварительные итоги голосования граждан на референдуме по поправкам в конституцию, сообщил член Центризбиркома Константин Петров.

"Да, как только мы получим данные после подсчета голосов", - сказал он в кулуарах ЦИК, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Казахстан" о том, будут ли 6 июня озвучены предварительные итоги голосования.

В воскресенье в Казахстане проходит республиканский референдум по поправкам в конституцию. Гражданам республики предстоит ответить на единственный вопрос: "Принимаете ли Вы изменения и дополнения в конституцию, изложенные в проекте Закона "О внесении изменений и дополнений в конституцию, опубликованном в средствах массовой информации 6 мая 2022 года".

Проголосовать на референдуме смогут более 11,7 млн граждан Казахстана, население которого превышает 19,1 млн человек.

Референдум признан состоявшимся, если в нем примут участие более половины включенных в списки граждан. По состоянию на 18:00 (по времени Нур-Султана, 16:00 по бакинскому времени) явка избирателей на референдум по поправкам в конституцию составила 65,04%.