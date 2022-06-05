В Азербайджане за день втрое снизилась суточная заболеваемость COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у четырех человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 792 тыс. 808, сообщает в воскресенье республиканский оперативный штаб.

Днем ранее было зарегистрировано 13 случаев. Таким образом, за день суточная заболеваемость COVID-19 в Азербайджане снизилась втрое.

Седьмой день подряд не зарегистрировано летальных исходов из-за новой коронавирусной инфекции.

Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 713 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 783 тыс. 41 человек (+ 1 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находится 54 человека.

За сутки медики провели 2 тыс. 134 теста на коронавирус против 2 тыс. 302 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 6 млн 907 тыс. 553 теста на COVID-19.

Р.Керимов