В Азербайджане за день втрое снизилась суточная заболеваемость COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у четырех человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 792 тыс. 808, сообщает в воскресенье республиканский оперативный штаб.
Днем ранее было зарегистрировано 13 случаев. Таким образом, за день суточная заболеваемость COVID-19 в Азербайджане снизилась втрое.
Седьмой день подряд не зарегистрировано летальных исходов из-за новой коронавирусной инфекции.
Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 713 человек, следует из опубликованных данных.
От COVID-19 вылечились 783 тыс. 41 человек (+ 1 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находится 54 человека.
За сутки медики провели 2 тыс. 134 теста на коронавирус против 2 тыс. 302 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 6 млн 907 тыс. 553 теста на COVID-19.
Р.Керимов
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