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Дальнее зарубежье 05.06.2022 17:15

К Флориде движется тропический шторм из Мексиканского залива

В Мексиканском заливе сформировался первый за нынешний сезон ураганов тропический шторм Алекс, он двигается к Флориде (США), сообщает Associated Press.

Национальный центр по слежению за ураганами США сообщил, что шторм находится примерно в 435 км к северо-востоку от Форт Пирса во Флориде, с устойчивой скоростью ветра 80 км в час.

В некоторых южных частях Флориды уже произошли затопления после серии ливней и сильного ветра, водителей в Майами предупредили о неблагоприятных условиях на дорогах. Многие автомобили застряли на улице из-за подтоплений. Ситуацию оценивают как опасную и потенциально несущую угрозу жизни.

Сезон ураганов в этом году начался на этой неделе, специалисты считают начало ранним, однако не беспрецедентным для Флориды.

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Тэги: МИР, ШТОРМ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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