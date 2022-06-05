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Культура 05.06.2022 17:55

Ушел из жизни режиссер Темур Чхеидзе

Умер театральный режиссёр, актёр, Народный артист Грузинской ССР и РФ Темур Чхеидзе, сообщили в Минкультуры РФ.

"Прискорбной новостью для мира театра стал уход из жизни Народного артиста РФ, лауреата ленинской премии Темура Нодаровича Чхеидзе", - сказала глава Минкультуры РФ Ольга Любимова, слова которой привели в ведомстве.

Она отметила, что Чхеидзе обладал многогранным талантом и неиссякаемой энергией, он внёс неоценимый вклад в развитие театрального искусства.

"Творческий потенциал и трудолюбие позволили Темуру Нодаровичу поставить множество ярких работ, ставших заметным явлением в культурной жизни России", - добавила министр.

Чхеидзе с 1991 гола работал в БДТ имени Товстоногова, тогда он занимал должность режиссера-постановщика. В 2004-м он стал главным режиссером театра, а в 2007-м - художественным руководителем.

В 2004 году в Большом театре поставил оперу "Леди Макбет Мценского уезда" Д. Д. Шостаковича. Осуществил постановки опер русских композиторов за рубежом: "Игрок" С. С. Прокофьева в Ла Скала в 1991 году и в Метрополитен-опере в 2001 году; "Царскую невесту" Н. А. Римского-Корсакова в оперных театрах Франции в Париже и Бордо в 2004 году.

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Тэги: ТЕМУР ЧХЕИДЗЕ

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