Путин и Бердымухамедов на следующей неделе встретятся в России

Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе встретится с новым президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, который приедет в Россию с визитом.

О планах президента РФ на неделю в эфире телеканала "Россия-1" (ВГТРК) сообщила программа "Москва. Кремль. Путин".

"В Россию с официальным визитом впервые приедет новый президент Туркменистана. Событие особой важности - Туркмения - один из ключевых игроков Средней Азии, с республикой у России - масштабное сотрудничество, которое обе страны намерены развивать и дальше", - сообщает программа.

Кроме того, президент РФ продолжит проводить совещания по ситуации в экономике, которая сейчас требует постоянного контроля. Как ожидается, Путин также проведёт множество рабочих встреч.

В День России глава государства вручит госпремии и звезды Героев Труда.