В США заложена первая стратегическая подлодка нового поколения класса Columbia

В США состоялась закладка корпуса первой стратегической атомной подводной лодки нового поколения класса Columbiа под названием District Columbia ("Округ Колумбия"), сообщили американские ВМС.
Официальная церемония прошла накануне на верфи компании General Dynamics Electric Boat в Квонсет-Пойнт (штат Род-Айленд).
На верфи корпорации General Dynamics ранее уже была осуществлена сборка отдельных секций подлодки.
Согласно текущим планам строительства, первую из таких стратегических субмарин ВМС США планируется спустить на воду в 2027 году.
Стоимость первой атомной подлодки класса Columbia обойдется США в $8,5 млрд. Уже выделены средства на строительство второй такой подлодки.
К 2031 году должно быть построено и введено в боевой состав ВМС США 12 подлодок класса Columbia, способных нести 16 межконтинентальных баллистических ракет Traident II D5 с разделяющимися ядерными головными частями индивидуального наведения. Подлодки заменят находящиеся в настоящее время в составе американской ядерной триады 14 устаревших стратегических субмарин класса Ohio, каждая из которых несет 20 ракет Traident II D5.
Предполагается, что на тихоокеанской базе Бангор (штат Вашингтон) будет размещено шесть подлодок и еще шесть - на базе Кингс-Бэй (штат Джорджия) на Атлантике. На боевом патрулировании в мировом океане будут одновременно находиться не менее восьми таких субмарин. Остальные будут проходить текущее обслуживание на базах.
По данным документов Конгресса США, всего на программу замены подлодок в предстоящие годы предполагается потратить 109,8 млрд долларов.
Создаваемые перспективные стратегические атомные подводные лодки класса Columbia рассчитаны на 42-летний срок службы. Строительство осуществляется на верфях компаний General Dynamics Electric Boat и Newport News Shipbuilding.
ВМС США подчеркивают, что программа строительства новых подводных ракетоносцев класса Columbia в данный момент является приоритетной для американских стратегических ядерных сил.
Анкара анонсировала визит Байрамова в Турцию
Байрамов, Чавушоглу и Мередов проведут встречу в Турции
Турецко-азербайджанское сотрудничество имеет жизненно важное значение для энергобезопасности Европы - Эрдоган
Баку и Тегеран договорились удвоить поставки газа из Туркменистана в Азербайджан через Иран - СМИ
В Азербайджане объяснили блокировку РИА Новости
В Агентство развития МСБ поступило 1152 обращения от желающих создать бизнес в Карабахе и Восточном Зангезуре
23 человека пострадали при падении автобуса со школьниками в овраг в Шеки - МЧС
Глава Минздрава России заявил о необходимости быть готовыми к новым волнам COVID-19
Президенту Азербайджана представили генплан Зангилана
ЦТСП направит 4 млн манатов на строительство и восстановление домов в Гяндже и ряде районах, пострадавших осенью 2020г в период войны с Арменией
ИВ Сумгайыта направит около 250 тыс. манатов на закупку мусорных контейнеров
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
Азербайджан вошел в топ-10 стран по количеству пользователей, атакованных финансовыми зловредами
Скидка до 3% для предпринимателей от AccessBank!
Директора British Council по региону и стране посетили Бакинскую высшую школу нефти
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ