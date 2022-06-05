Глава Минздрава России заявил о необходимости быть готовыми к новым волнам COVID-19

Распространенность COVID-19 в мире значительно сокращается, однако нужно быть готовыми к новым волнам заболеваемости, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Распространенность (коронавируса) значительно сокращается. Мы видим, что те страны, в которых сейчас в другом полушарии наступил зимний период, имеют подъем заболеваемости (...) поэтому, конечно же, готовность к новым волнам должна присутствовать", - сказал Мурашко журналистам в воскресенье.

По его словам, продолжается мониторинг по изменчивости вируса и разработка новых лекарственных препаратов.