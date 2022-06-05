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Здравоохранение 05.06.2022 19:00

Глава Минздрава России заявил о необходимости быть готовыми к новым волнам COVID-19

Распространенность COVID-19 в мире значительно сокращается, однако нужно быть готовыми к новым волнам заболеваемости, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Распространенность (коронавируса) значительно сокращается. Мы видим, что те страны, в которых сейчас в другом полушарии наступил зимний период, имеют подъем заболеваемости (...) поэтому, конечно же, готовность к новым волнам должна присутствовать", - сказал Мурашко журналистам в воскресенье.

По его словам, продолжается мониторинг по изменчивости вируса и разработка новых лекарственных препаратов.

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Тэги: РОССИЯ, МИНЗДРАВ, COVID-19, МИХАИЛ МУРАШКО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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