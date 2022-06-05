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Дальнее зарубежье 05.06.2022 19:37

Глава дипломатии ЕС заболел COVID-19

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности - заместитель председателя Европейской комиссии (ЕК) Жозеп Боррель в воскресенье сообщил, что у него диагностирован COVID-19.

«У меня положительный результат теста на COVID-19», - написал он в твиттере.

Глава дипломатии ЕС отметил, что ушел на самоизоляцию, добавив, что чувствует себя «прекрасно».

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Тэги: МИР, ЕС, COVID-19, ЖОЗЕП БОРРЕЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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