Глава дипломатии ЕС заболел COVID-19

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности - заместитель председателя Европейской комиссии (ЕК) Жозеп Боррель в воскресенье сообщил, что у него диагностирован COVID-19.

«У меня положительный результат теста на COVID-19», - написал он в твиттере.

Глава дипломатии ЕС отметил, что ушел на самоизоляцию, добавив, что чувствует себя «прекрасно».