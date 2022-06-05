Три страны закрыли небо для пролета в Белград самолета главы МИД России

Черногория, Северная Македония и Болгария запретили пролет в воздушном пространстве этих стран для самолета, в котором глава МИД России Сергей Лавров намерен лететь в понедельник в Белград, сообщает в воскресенье сербское издание "Данас" со ссылкой на собственные источники.
Издание отмечает, что глава правительства Сербии Ана Брнабич сообщила ранее в воскресенье, что ситуация с прибытием Лаврова в Белград "чрезвычайно осложнена", и что всей логистикой занимается президент Сербии Александр Вучич.
"Действительно невероятно, что ситуация в Европе и в мире такова, что президент одной из стран должен заниматься такими вещами, как логистикой полета министра иностранных дел (другой страны), от чего зависит, доберется он или нет", - прокомментировала ситуацию Брнабич в эфире сербского телевидения.
Ранее на этой неделе Вучич заявлял, что договоренность о визите Лаврова достигнута, однако ситуация не будет окончательно ясна до тех пор, пока все точно не определится.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что глава МИД РФ Сергей Лавров будет в Сербии с визитом 6-7 июня. "6-7 июня состоится визит главы российского внешнеполитического ведомства в республику Сербия, запланированы встреча с президентом этой страны, переговоры с министром иностранных дел, председателем Народной Скупщины и Патриархом Сербским", - сказала она на брифинге в пятницу.
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