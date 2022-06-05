23 человека пострадали при падении автобуса со школьниками в овраг в Шеки - МЧС

При падении пассажирского автобуса со школьниками в овраг в городе Шеки на северо-западе Азербайджана в воскресенье пострадали 23 человека, водитель и 22 пассажира, сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана.

«На горячую линию «112» министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о том, что в городе Шеки пассажирский автобус марки Isuzu упал в овраг и требуется помощь спасателей. Вызванные на место происшествия соответствующие спасательные подразделения Государственной противопожарной службы МЧС вытащили из транспортного средства водителя и 22 пассажиров c различными травмами и передали их соответствующим органам», - отметили в ведомстве.

Согласно МВД страны, инцидент произошел около 16:30 в одном из центров отдыха Шеки, когда из-за неисправности перевернулся и упал в овраг пассажирский автобус. Сообщается, что в момент аварии в автобусе находились приехавшие в Шеки из Самухского района страны четыре учителя, двое родителей и 16 школьников.

По факту в Шекинском городском отделе полиции проводится разбирательство.

В «Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями» (ТАБИБ) сообщили, что около 17:10 в центральную районную больницу поступили 11 человек, пострадавших в ДТП. 10 из них после оказания первой медицинской помощи были отпущены домой около 18:30, обследование одного пострадавшего продолжается.

Р.Керимов