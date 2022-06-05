В Казахстане приступили к подсчету голосов на референдуме по поправкам в Конституцию, сообщил секретарь ЦИК республики Мухтар Ерман.
"Комиссия референдума приступила к подсчету голосов. Мы ожидаем поступление протоколов территориальных комиссий в электронном виде завтра", - сказал Ерман на брифинге в воскресенье.
"Предварительные итоги голосования будут представлены на брифинге, о времени которого будет объявлено дополнительно", - добавил он.
Ожидается, что ЦИК Казахстана объявит предварительные итоги референдума в первой половине дня в понедельник, 6 июня.
По предварительным данным ЦИК, явка в Казахстане на референдуме составила 68,44% или более 8 млн человек.
В воскресенье в Казахстане прошел республиканский референдум по поправкам в Конституцию. Проголосовать на референдуме могли более 11,7 млн граждан Казахстана, население которого превышает 19,1 млн человек.
Гражданам республики предлагалось ответить на единственный вопрос: "Принимаете ли Вы изменения и дополнения в Конституцию, изложенные в проекте Закона "О внесении изменений и дополнений в Конституцию, опубликованном в средствах массовой информации 6 мая 2022 года".
Анкара анонсировала визит Байрамова в Турцию
Байрамов, Чавушоглу и Мередов проведут встречу в Турции
Турецко-азербайджанское сотрудничество имеет жизненно важное значение для энергобезопасности Европы - Эрдоган
Баку и Тегеран договорились удвоить поставки газа из Туркменистана в Азербайджан через Иран - СМИ
В Азербайджане объяснили блокировку РИА Новости
В Агентство развития МСБ поступило 1152 обращения от желающих создать бизнес в Карабахе и Восточном Зангезуре
Рафаэль Надаль стал 14-кратным чемпионом Roland Garros
23 человека пострадали при падении автобуса со школьниками в овраг в Шеки - МЧС
Глава Минздрава России заявил о необходимости быть готовыми к новым волнам COVID-19
Президенту Азербайджана представили генплан Зангилана
ЦТСП направит 4 млн манатов на строительство и восстановление домов в Гяндже и ряде районах, пострадавших осенью 2020г в период войны с Арменией
ИВ Сумгайыта направит около 250 тыс. манатов на закупку мусорных контейнеров
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
Азербайджан вошел в топ-10 стран по количеству пользователей, атакованных финансовыми зловредами
Скидка до 3% для предпринимателей от AccessBank!
Директора British Council по региону и стране посетили Бакинскую высшую школу нефти
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ