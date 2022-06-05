В Казахстане приступили к подсчету голосов на референдуме по поправкам в Конституцию, сообщил секретарь ЦИК республики Мухтар Ерман.

"Комиссия референдума приступила к подсчету голосов. Мы ожидаем поступление протоколов территориальных комиссий в электронном виде завтра", - сказал Ерман на брифинге в воскресенье.

"Предварительные итоги голосования будут представлены на брифинге, о времени которого будет объявлено дополнительно", - добавил он.

Ожидается, что ЦИК Казахстана объявит предварительные итоги референдума в первой половине дня в понедельник, 6 июня.

По предварительным данным ЦИК, явка в Казахстане на референдуме составила 68,44% или более 8 млн человек.

В воскресенье в Казахстане прошел республиканский референдум по поправкам в Конституцию. Проголосовать на референдуме могли более 11,7 млн граждан Казахстана, население которого превышает 19,1 млн человек.

Гражданам республики предлагалось ответить на единственный вопрос: "Принимаете ли Вы изменения и дополнения в Конституцию, изложенные в проекте Закона "О внесении изменений и дополнений в Конституцию, опубликованном в средствах массовой информации 6 мая 2022 года".