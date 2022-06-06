Южная Корея и США провели запуски ракет в ответ на проведенные накануне испытания КНДР

Южная Корея и США запустили восемь баллистических ракет в Японское море в понедельник в ответ на проведенные КНДР накануне запуски ракет, сообщает "Ренхап" со ссылкой на южнокорейских военных.
Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи сообщил, что союзники запустили ракеты класса "земля-земля" оперативно-тактического ракетного комплекса ATACMS в течение 10 минут с 4:45.
"Совместный запуск южнокорейско-американских ракет класса "земля-земля" продемонстрировал способность и готовность нанести немедленные высокоточные удары по источникам провокаций и их командованию, и силам поддержки", - говорится в пресс-релизе Объединенного комитета начальников штабов ВС РК.
"Наши военные решительно осуждают серию провокаций Северной Кореи с использованием баллистических ракет и серьезно призывают ее немедленно прекратить действия, которые усиливают военную напряженность на полуострове и усиливают проблемы безопасности", - добавили военные.
Как сообщалось, в воскресенье КНДР осуществила пуск восьми баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря.
Дальность пролета запущенных Северной Кореей в воскресенье баллистических ракет составила от 110 до 670 км, они достигли высоты от 25 до 90 км, скорость полета - от 3 до 6 Маха, сообщил Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи.
Президент Южной Кореи Юн Сук Ель в воскресенье поручил официальным лицам усилить меры "расширенного сдерживания и объединенную оборонительную позицию Южной Кореи и Соединенных Штатов".
"Президент Юн Сук Ель приказал постоянно поддерживать состояние готовности и продолжать укреплять южнокорейско-американскую систему расширенного сдерживания и комбинированной обороны, включая учения по противоракетной обороне между Южной Кореей и Соединенными Штатами", - говорится в сообщении.
Президент отметил, что только в этом году Северная Корея проводила ракетные пуски в среднем раз в девять дней.
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