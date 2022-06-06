США не готовы ослабить санкции в отношении РФ в обмен на возобновление экспорта зерна через Черное море

США не готовы пойти на ослабление антироссийских санкций в обмен на возобновление экспорта зерна через Черное море, сообщает Politico со ссылкой на чиновников администрации президента Джо Байдена.
США внимательно следят за ходом переговоров о возобновлении экспорта зерна через Черное море, которые ведут с РФ ООН и Турция. Один американский чиновник, беседовавший с газетой, сообщил, что США не согласятся на сделку, которая "ослабит какое-либо экономическое давление" на Москву.
Неназваный представитель ООН также отметил, что связывание экспорта зерновых со снятием санкций с РФ, "усложняет" "хрупкие" переговоры.
Анкара анонсировала визит Байрамова в Турцию
Байрамов, Чавушоглу и Мередов проведут встречу в Турции
Турецко-азербайджанское сотрудничество имеет жизненно важное значение для энергобезопасности Европы - Эрдоган
Рафаэль Надаль стал 14-кратным чемпионом Roland Garros
23 человека пострадали при падении автобуса со школьниками в овраг в Шеки - МЧС
Глава Минздрава России заявил о необходимости быть готовыми к новым волнам COVID-19
Президенту Азербайджана представили генплан Зангилана
ЦТСП направит 4 млн манатов на строительство и восстановление домов в Гяндже и ряде районах, пострадавших осенью 2020г в период войны с Арменией
ИВ Сумгайыта направит около 250 тыс. манатов на закупку мусорных контейнеров
В Великобритании отпраздновали юбилей правления Елизаветы II
Боррель заразился коронавирусной инфекцией
Поправки в Конституцию Казахстана на референдуме поддержали 77,18% избирателей
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
В Yelo Bank состоялась вторая встреча по «Women`s Sharing Circle»
Азербайджан вошел в топ-10 стран по количеству пользователей, атакованных финансовыми зловредами
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ