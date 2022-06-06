США не готовы ослабить санкции в отношении РФ в обмен на возобновление экспорта зерна через Черное море

США не готовы пойти на ослабление антироссийских санкций в обмен на возобновление экспорта зерна через Черное море, сообщает Politico со ссылкой на чиновников администрации президента Джо Байдена.

США внимательно следят за ходом переговоров о возобновлении экспорта зерна через Черное море, которые ведут с РФ ООН и Турция. Один американский чиновник, беседовавший с газетой, сообщил, что США не согласятся на сделку, которая "ослабит какое-либо экономическое давление" на Москву.

Неназваный представитель ООН также отметил, что связывание экспорта зерновых со снятием санкций с РФ, "усложняет" "хрупкие" переговоры.