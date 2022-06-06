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ТЭК 06.06.2022 09:22

Нефть дорожает вслед за подъемом цен Saudi Aramco

Нефть дорожает в понедельник на фоне более существенного, чем ожидалось, подъема цен для азиатских покупателей саудовской госкомпанией Saudi Aramco.

Такое решение было воспринято рынком как сигнал уверенности Саудовской Аравии в росте спроса на нефть, отмечает агентство Bloomberg.

Saudi Aramco сообщила в воскресенье, что поднимет цены в июле на все сорта экспортируемой нефти для стран Азии, Северо-Западной Европы и Средиземноморья. Цены на нефть, экспортируемую в США, в следующем месяце останутся на уровне июня.

Стоимость основного поставляемого в Азию сорта Arab Light увеличится на $2,1 за баррель. В результате он будет стоить на $6,5 за баррель больше, чем корзина нефти Омана и Дубая. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали подъем на $1,5 за баррель.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:10 в понедельник составляет $120,61 за баррель, что на $0,89 (0,74%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подорожали на $2,11 (1,8%), до $119,72 за баррель.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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