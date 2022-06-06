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СНГ 06.06.2022 09:25

Поправки в Конституцию Казахстана на референдуме поддержали 77,18% избирателей

Поправки в Конституцию Казахстана на прошедшем 5 июня республиканском референдуме поддержали, по предварительным данным, 77,18% казахстанцев, сообщил председатель Центризбиркома республики Нурлан Абдиров.

"За положительное решение вопроса, вынесенного на референдум, проголосовали 77,18% избирателей, за отрицательное решение - 18,66%", - сказал Абдиров на брифинге ЦИК в понедельник.

В столице Казахстана Нур-Султане за поправки проголосовали 79,59% избирателей и против14,85%, в Алматы - за 65,22%, против - 27,41 , в Шымкенте - за 78,95%, против - 15,97%.

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