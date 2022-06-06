Манат подорожал к евро и рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 6 июня сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке. Официальный курс маната по отношению к евро на 6 июня ЦБА установил на уровне 1,8238 манат/1EUR (3 июня - 1,8271 манат/1EUR). Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 6 июня установил на уровне 0,027 манат/1RUB (3 июня - 0,0271 манат/1RUB). Х.Насирзаде

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