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Дальнее зарубежье 06.06.2022 09:36

Боррель заразился коронавирусной инфекцией

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель сообщил в социальных сетях, что заболел коронавирусом.

"У меня положительный тест на COVID-19. В соответствии с действующими правилами и процедурами я нахожусь в самоизоляции", - написал глава дипломатии ЕС.

Также Боррель заверил, что чувствует себя хорошо.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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