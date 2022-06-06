Боррель заразился коронавирусной инфекцией

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель сообщил в социальных сетях, что заболел коронавирусом.

"У меня положительный тест на COVID-19. В соответствии с действующими правилами и процедурами я нахожусь в самоизоляции", - написал глава дипломатии ЕС.

Также Боррель заверил, что чувствует себя хорошо.