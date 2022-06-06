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Дальнее зарубежье 06.06.2022 09:40

В Великобритании отпраздновали юбилей правления Елизаветы II

Королева Великобритании Елизавета II в воскресенье удивила жителей страны необъявленным публичным мероприятием в ходе заключительного дня национального празднования ее юбилейного правления, передают британские СМИ.

Королева вышла на балкон Букингемского дворца и с улыбкой и традиционным жестом приветствовала тысячей подданых. На королеве был ярко-зеленый костюм, шляпа такого же цвета, а также жемчужное ожерелье.

96-летняя королева появилась на публике в сопровождении членов семьи - сына принца Чарльза, его супруги герцогини Корнуолльской Камиллы, внука Елизаветы II принца Уильяма и его жены герцогини Кембриджской Кэтрин вместе с детьми.

Пресса сообщает, что во время выхода королевы Служба военных оркестров Королевской морской пехоты Великобритании играла национальный гимн страны "Боже, храни Королеву", а тысячи собравшихся у дворца подпевали.

Со 2 по 5 июня по всей Великобритании прошли гуляния и парады. Наиболее масштабные мероприятия, в том числе театрализованное шествие в честь 70-летия со дня восшествия Елизаветы II на британский трон, состоялись в Лондоне. Главное мероприятие прошло в субботу вечером на площади перед Букингемским дворцом. На сцене появились мировые знаменитости, музыканты, певцы.

70-летие на британском престоле - первый юбилей, который британская королева проводит без супруга Филиппа, скончавшегося в апреле 2021 года в возрасте 99 лет.

Елизавета II взошла на трон 6 февраля 1952 года в возрасте 25 лет. В тот день скончался ее отец - король Георг VI.

За период ее правления в Великобритании сменились 14 премьер-министров - от Уинстона Черчилля до Бориса Джонсона.

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