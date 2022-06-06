Жителям Лондона рекомендуют избегать поездок на метро из-за забастовки

Лондонский метрополитен рекомендовал пассажирам отказаться от поездок на метро из-за забастовки сотрудников столичной подземки, сообщают британские СМИ.

Из-за забастовки членов профсоюза транспортников ожидаются сильные перебои в работе метро в понедельник и вторник.

Ожидается, что многие станции, в особенности в центральной и южной части Лондона, будут закрыты, некоторые будут работать только в определенное время.

Кроме того, наблюдает и проблемы с авиатранспортом. Согласно британским СМИ, в аэропортах Европы застряли десятки тысяч британцев, поскольку ряд британских авиакомпаний отменил авиарейсы. Так, EasyJet накануне отменил 80 рейсов.

Ситуация с повышенной нагрузкой на транспортную систему вызвана тем, что на прошлой неделе у британцев были длинные выходные из-за празднования платинового юбилея правления королевы Елизаветы II.

Сотрудники транспортной сферы Великобритании недовольны условиями работы и пенсионными выплатами.