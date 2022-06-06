Сторонники Макрона лидируют на парламентских выборах французов, проживающих за рубежом

Французы, проживающие за рубежом, на досрочном голосовании первого тура парламентских выборов 5 июня в основном отдали предпочтение кандидатам-сторонникам президента Эмманюэля Макрона от его партии "Возрождение", сообщают французские СМИ.
Отмечается также успех сформированного перед выборами блока левых сил Nupes, кандидаты которого в двух из одиннадцати избирательных округов французов за рубежом одержали победу и заняли второе место еще в восьми округах.
Многие СМИ обращают внимание на поражение бывшего премьер-министра Франции Мануэля Вальса от кандидата Nupes. Вальс признал в твиттере своё поражение и заявил, что сделает выводы из этого результата и "перевернет страницу". После этого экс-премьер удалил свой аккаунт в твиттере.
На территории Франции парламентские выборы пройдут в два тура 12 и 19 июня.
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