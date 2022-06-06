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Транспорт и связь 06.06.2022 13:02

Перевозки хлебных грузов по ж/д РФ в январе-мае снизились на 9,2%, на экспорт - на 23,3%

Перевозки хлебных грузов (зерно, комбикорма, крупа, мука и другие продукты перемола зерна) по железной дороге в январе-мае по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизились на 9,2% и составили 11 млн 590,3 тыс. тонн против 12 млн 768,8 тыс. тонн, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с деятельностью компании.

Темпы снижения замедлились. По итогам января-апреля они составили 12,3%.

Так, международные перевозки снизились на 17,6%, до 5 млн 812,8 тыс. тонн против 7 млн 052,3 годом ранее. В частности, объем перевозок на экспорт сократился на 23,3%, до 5 млн 812,8 тыс. тонн с 7 млн 052,3 тыс. тонн годом ранее. Причем перевозки в сторону портов упали на 41%, до 2 млн 404,6 тыс. тонн с 4 млн 073,2 тыс. тонн, в сторону погранпереходов - выросли на 4,9%, до 2 млн 674,6 тыс. тонн против 2 млн 549 тыс. тонн соответственно.

Перевозки импортных грузов снизились на 26,6%, до 161,3 тыс. тонн со 219,8 тыс. тонн. Транзит увеличился в 2,7 раза, до 572,3 тыс. тонн с 210,3 тыс. тонн за аналогичный период прошлого года.

Внутренние перевозки выросли на 1,1%, до 5 млн 777,5 тыс. тонн с 5 млн 716,5 тыс. тонн год назад.

В 2021 году по железной дороге было перевезено 29,6 млн тонн хлебных грузов, что на 7,5% меньше, чем в 2020 году (31,996 млн тонн).

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Тэги: РОССИЯ, ЗЕРНО, ПЕРЕВОЗКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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