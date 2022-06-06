Qlik объявила о планах инвестиций в Азербайджан

Компания «Qlik», производитель единственной в отрасли комплексной платформы, созданной для Active Intelligence, и лидер Магического квадранта Gartner в области аналитики и BI-платформ, заявил о планах инвестировать в развитие аналитического сообщества в Азербайджане.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на сообщение компании, Qlik СНГ планирует активно развивать партнерскую сеть, работу с вузами Азербайджана, а также обучающие проекты по повышению аналитической грамотности, которые уже показали выдающиеся результаты в мире и других странах СНГ.

Платформу Qlik для аналитики и интеграции данных активно используют более 38 тысяч компаний в мире, из которых более 3 тысяч находятся в странах СНГ.

На должность директора Qlik по Азербайджану назначен Владимир Иткин, который ранее отвечал за корпоративный бизнес Qlik в России и СНГ.

«Наша цель – создать в Азербайджане условия для интенсивного развития аналитического сообщества, повысить уровень аналитической грамотности партнеров, студентов и сотрудников компаний, используя инструменты, которые уже опробованы Qlik в мире и странах СНГ – тестирования по дата-грамотности, открытые обучающие марафоны, создание аналитических сообществ, как внутрикорпоративных, так и в масштабах всей страны», – заявил Алексей Артеменко, региональный директор Qlik СНГ.

Qlik — компания-разработчик программного обеспечения для систем Business Intelligence со штаб-квартирой в Радноре (штат Пенсильвания). Основана в 1993 году в Швеции. Основной продукт — программная BI-платформа.

Р.Ахмедов