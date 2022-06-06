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Происшествия 06.06.2022 12:24

В Азербайджане арестованы сотрудники регионального управления Минкультуры за получение взяток на 102 тыс. манатов

Главное управление по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре возбудило уголовное дело в отношении ряда должностных лиц Шамкирского регионального управления культуры Министерства культуры Азербайджана.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что начальник Шамкирского регионального управления культуры Азер Раджабов по предварительному сговору с исполняющим обязанности начальника Отдела кадров управления Алекпером Алиевым и консультантом Сеймуром Сафаровым, в обмен на общее покровительство по службе в связи с исполнением служебных обязанностей ,т.е. назначение лиц на должности, их пребывание в должности и продолжение ими своей деятельности, невмешательство в их деятельность, с декабря 2021 года получили с отдельных лиц сумму в качестве взятки 102 тыс. манатов», - отмечается в сообщении Генпрокуратуры.

В связи с вышеперечисленными фактами Раджабову, Алиеву и Сафарову предъявлены обвинения по статьям 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), 311.3.1(получение взятки группой лиц по предварительному сговору), 311.3.2 (повторное получение взятки) и 311.3.3 (получение взятки в крупном размере) Уголовного кодекса.

Решением суда в отношении всех троих избрана мера пресечения в виде ареста. В настоящее время продолжаются необходимые следственные, оперативно-розыскные мероприятия.

Б.Рустамбеков

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Тэги: МИНКУЛЬТУРЫ, ГЕНПРОКУРАТУРА, ДЕЛО

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