В Пекине продолжат постепенно снимать ограничения против COVID-19

Рестораны и другие общественные заведения Пекина открылись в связи с падением заболеваемости COVID-19 в городе, сообщает в понедельник агентство Associated Press.

Пекинские рестораны возобновили работу, а музеи, кинотеатры и спортивные залы теперь смогут заполнять до 75% своей вместимости. Также доставщики еды смогут доставлять заказы непосредственно клиенту, а не оставлять их у входа в жилые комплексы.

С 13 июня в Пекине полностью возобновят работу школы, а с 20 июня - детские сады.

Отмена ограничений коснется всего города, кроме одного района и некоторых территорий, где продолжают выявлять случаи заражения вирусом.

За шесть недель в городе, в котором проживает около 22 млн человек, было выявлено более 1,8 тыс. случаев заболевания. Однако сейчас заболеваемость в Пекине упала почти до нуля: в воскресенье было обнаружено всего шесть новых случаев заражения.

В городе начали проводить массовые тестирования и ввели различные ограничения против распространения коронавируса более месяца назад в рамках политики "нулевой терпимости" к COVID-19, которой придерживается Китай. Она означает ограничение распространения вируса через локдауны и обязательный карантин для тех, кто вступал в контакт с инфицированными гражданами.

За весь период пандемии в Китае было выявлено более 224,3 тыс. случаев заражения коронавирусом и почти 5,2 тыс. смертей от последствий заболевания.