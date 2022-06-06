Чистая прибыль страхового сектора Азербайджана в I квартале выросла на 27%

Чистая прибыль страхового сектора Азербайджана (включая страховые, перестраховочные и брокерские компании - ИФ) в январе-марте 2022 года составила 39,575 млн манатов, что на 27% больше показателя аналогичного периода 2021 года, сообщил агентству "Интерфакс-Азербайджан" источник на финансовом рынке.
Суммарные доходы участников страхового рынка в отчетный период сократились по сравнению с первым кварталом 2021 года на 31% - до 189,652 млн манатов.
Страховые взносы увеличились на 3,9% - до 266,498 млн манатов, отрицательные чистые страховые резервы составили 101,182 млн манатов против 20,005 млн манатов годом ранее.
Инвестиционные доходы участников страхового рынка составили 18,067 млн манатов (рост на 39%), доля перестраховщиков в страховых взносах – 706 тыс. манатов (спад на 96,7%).
Расходы страхового сектора за отчетный период сократились на 39,8% - до 144,696 млн манатов. При этом страховые выплаты составили 63,563 млн манатов (спад на 62,2%), выплаты на перестрахование – 25,361 млн манатов (спад на 5,2%), расходы на ведение дела – 45,111 млн манатов (рост на 12,1%).
В первом квартале 2022 года страховщики выплатили налога на прибыль на сумму 5,381 млн манатов (рост на 50,8%).
На 1 апреля 2022 года в страховом секторе Азербайджана зарегистрировано 33 юридических лица, из которых 32 являются частными юрлицами (в 7 компаниях имеется иностранный капитал - ИФ). В том числе, на начало апреля 2022 года в стране действовали 20 страховых компаний, 1 - перестраховочная и 11 - брокерских.
Х.Насирзаде
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