SOCAR готова вложить $100 млн в сектор СПГ Пакистана

Компания SOCAR предложила инвестировать $100 млн в развитие сектора сжиженного природного газа (СПГ) Пакистана.

Данный вопрос обсуждался на встрече посла Азербайджана в Исламабаде Хазара Фархадова с госминистром нефти Пакистана Мусадиком Маликом 3 июня.

«Во время встречи с Маликом посол обнародовал инвестиционное предложение SOCAR касательно сектора СПГ, включающее создание терминала, предоставление краткосрочных кредитов и механизма отсрочки платежа. Министр нефти приветствовал предложение Азербайджана инвестировать $100 млн в сектор СПГ Пакистана», - сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на издание «Assosiated Press of Pakistan».

«При растущих энергетических потребностях страны такие инвестиции и партнерство представляют собой огромные возможности», - сказал министр, слова которого приводит издание.

В ходе встречи стороны акцентировали внимание на укреплении взаимоотношений между двумя странами и расширении направлений сотрудничества в различных областях. «Партнерство в нефтегазовом секторе может быть распространено на другие сектора, такие как туризм. Азербайджан желает трансформировать братские отношения в экономические связи по образцу турецко-азербайджанских отношений», - подчеркивает издание.

Министр заверил в своей полной поддержке Рабочих групп по энергетике и сказал, что от нефтяного подразделения будет назначено ответственное лицо по всем вопросам сотрудничества в энергетическом секторе.

«На встрече также обсуждался огромный потенциал Пакистана в секторе разведки нефти и газа, и было решено изучить пути и средства укрепления сотрудничества в этом отношении», - отмечает издание.

Посол выразил стремление Азербайджана вывести двусторонние отношения на новый уровень.

Посол в своем микроблоге в Twitter назвал встречу с Маликом плодотворной. «Обсудили перспективы двусторонних отношений между Азербайджаном и Пакистаном, в частности, инвестиционные возможности в энергетическом секторе», - написал дипломат.

Н.Аббасова