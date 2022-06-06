SOCAR готова вложить $100 млн в сектор СПГ Пакистана

Компания SOCAR предложила инвестировать $100 млн в развитие сектора сжиженного природного газа (СПГ) Пакистана.
Данный вопрос обсуждался на встрече посла Азербайджана в Исламабаде Хазара Фархадова с госминистром нефти Пакистана Мусадиком Маликом 3 июня.
«Во время встречи с Маликом посол обнародовал инвестиционное предложение SOCAR касательно сектора СПГ, включающее создание терминала, предоставление краткосрочных кредитов и механизма отсрочки платежа. Министр нефти приветствовал предложение Азербайджана инвестировать $100 млн в сектор СПГ Пакистана», - сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на издание «Assosiated Press of Pakistan».
«При растущих энергетических потребностях страны такие инвестиции и партнерство представляют собой огромные возможности», - сказал министр, слова которого приводит издание.
В ходе встречи стороны акцентировали внимание на укреплении взаимоотношений между двумя странами и расширении направлений сотрудничества в различных областях. «Партнерство в нефтегазовом секторе может быть распространено на другие сектора, такие как туризм. Азербайджан желает трансформировать братские отношения в экономические связи по образцу турецко-азербайджанских отношений», - подчеркивает издание.
Министр заверил в своей полной поддержке Рабочих групп по энергетике и сказал, что от нефтяного подразделения будет назначено ответственное лицо по всем вопросам сотрудничества в энергетическом секторе.
«На встрече также обсуждался огромный потенциал Пакистана в секторе разведки нефти и газа, и было решено изучить пути и средства укрепления сотрудничества в этом отношении», - отмечает издание.
Посол выразил стремление Азербайджана вывести двусторонние отношения на новый уровень.
Посол в своем микроблоге в Twitter назвал встречу с Маликом плодотворной. «Обсудили перспективы двусторонних отношений между Азербайджаном и Пакистаном, в частности, инвестиционные возможности в энергетическом секторе», - написал дипломат.
Н.Аббасова
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