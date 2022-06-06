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СНГ 06.06.2022 14:02

Лондон передаст Украине РСЗО

Великобритания направит Украине реактивные системы залпового огня в ответ на запрос Киева о поставке высокоточного оружия большой дальности, говорится в заявлении британского Минобороны, распространенном в понедельник.

"Великобритания передаст Украине реактивные системы залпового огня, чтобы помочь стране защитить себя против российской агрессии", - говорится в заявлении. В нем не указывается, сколько таких систем Лондон решил подарить Киеву.

"Вместе с РСЗО Великобритания также поставит боеприпасы M31A1", - отмечается в нем. Передаваемые РСЗО, как утверждается в заявлении, будут способны вести огонь на расстояние до 80 км.

Украинских военных обучат использованию РСЗО на территории Великобритании, говорится в сообщении.

Ранее о решении передать Украине незначительное количество РСЗО сообщали США.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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