Лондон передаст Украине РСЗО

Великобритания направит Украине реактивные системы залпового огня в ответ на запрос Киева о поставке высокоточного оружия большой дальности, говорится в заявлении британского Минобороны, распространенном в понедельник.
"Великобритания передаст Украине реактивные системы залпового огня, чтобы помочь стране защитить себя против российской агрессии", - говорится в заявлении. В нем не указывается, сколько таких систем Лондон решил подарить Киеву.
"Вместе с РСЗО Великобритания также поставит боеприпасы M31A1", - отмечается в нем. Передаваемые РСЗО, как утверждается в заявлении, будут способны вести огонь на расстояние до 80 км.
Украинских военных обучат использованию РСЗО на территории Великобритании, говорится в сообщении.
Ранее о решении передать Украине незначительное количество РСЗО сообщали США.
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