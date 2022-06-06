РФ и Узбекистан договорились увеличить число авиарейсов между столицами до 39 в неделю

Авиавласти РФ и Узбекистана договорились увеличить частоту полетов на маршруте Москва-Ташкент с 25 до 39 в неделю, сообщила в понедельник Росавиация.
Сейчас со стороны РФ для выполнения этих рейсов назначены авиакомпании "Аэрофлот", S7 и "ЮТэйр", со стороны Узбекистана - Uzbekistan Airways и Qanot Sharq. Количество назначенных авиакомпаний от России может быть увеличено после распределения новых 14 частот, отметили в ведомстве.
По данным "Яндекс-расписания", помимо назначенных перевозчиков между столицами РФ и Узбекистана сейчас летают "Россия", Red Wings, "Азимут". Для перевозки используются российские самолеты Superjet 100.
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