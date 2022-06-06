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Бизнес и законодательство 06.06.2022 14:02

Накопленный объем инвестиций Азербайджана в экономику Москвы за 5 лет вырос почти в 4 раза

Суммарные инвестиции из Азербайджана в экономику Москвы за 2017-2021гг составили $467 млн, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», по данным Центрального банка России, накопленный объем инвестиций из Азербайджана в Москву на 1 октября 2021 года составил $467 млн.

«За пять лет вложения выросли в 3,8 раза, за год – с октября 2020 по сентябрь 2021 года – на 15,6%. В основном азербайджанский бизнес вкладывает средства в химическую отрасль и недвижимость», – сказал Ефимов.

По его словам, с 2013 года в Москве работает дочернее предприятие Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

«Компания ведет активную торговлю нефтью, нефтепродуктами и нефтехимией по всей России как на бирже, так и по прямым контрактам. Кроме того, SOCAR занимается реализацией полимерной продукции собственного производства и продает ее не только внутри страны, но в государства Таможенного союза», - отметил Ефимов.

Он подчеркнул, что в 2021 году товарооборот между Москвой и Азербайджаном превысил $999 млн, что на 11,8% больше, чем в 2020 году. В январе 2022 года по сравнению с январем 2021 года показатель увеличился на 44,1% и составил почти $85 млн.

В свою очередь, руководитель московского Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский сообщил, что объем экспорта Москвы в Азербайджан в 2021 году превысил $424 млн, что на 6,6% больше, чем годом ранее. Объем импорта увеличился на 16% и составил $575 млн.

По данным специалистов центра «Моспром», московские компании в 2021 году поставили в Азербайджан электрические устройства, аппаратуру связи, механическое оборудование и технику, моющие средства, косметику.

При этом Москва закупила пластмассы и изделия из них, фрукты, орехи, овощи и напитки.

Б.Рустамбеков

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Тэги: МОСКВА, ТОВАРООБОРОТ, ИНВЕСТИЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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