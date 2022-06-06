Активы страхового рынка Азербайджана в I кв. увеличились на 9,2%, капитализация – сократилась на 1,6%

Активы страхового сектора Азербайджана (включая активы страховых, перестраховочных и брокерских компаний - ИФ) на 31 марта 2022 года составили 1 млрд 461 млн 482,9 тыс. манатов, что на 9,2% больше показателя на начало 2022 года, сообщил агентству "Интерфакс-Азербайджан" источник на финансовом рынке.

При этом 456 млн 13,4 тыс. манатов или 31,2% активов аккумулировано на банковских счетах (рост на 12,6%), 449 млн 475 тыс. манатов (рост на 10,3%) - в долгосрочных финансовых активах, 145 млн 743,6 тыс. манатов (рост на 8,9%) - в дебиторской задолженности, остальное - в прочих активах.

Совокупный уставный капитал страхового сектора на начало апреля 2022 года составил 381 млн 49,9 тыс. манатов (спад на 1,6%).

Страховые резервы сектора на 1 января 2022 года оцениваются в 833 млн 890,8 тыс. манатов (рост на 11,3%), суммарная нераспределенная прибыль - 119 млн 350,9 тыс. манатов (рост на 49%).

На 1 апреля 2022 года в страховом секторе Азербайджана зарегистрировано 33 юридических лица, из которых 32 является частным юрлицом (в 7 компаниях имеется иностранный капитал - ИФ). В том числе, на начало апреля 2022 года в стране действовали 20 страховых компаний, 1 - перестраховочная и 11 - брокерских.

На 1 апреля 2022 года средняя заработная плата в страховом секторе Азербайджана составила 1720,3 манат, что на 10,4% больше первого квартала 2021 года.

Х.Насирзаде