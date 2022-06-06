Алиев принял участие в открытии после реконструкции комплекса «Шерг базары»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева в понедельник приняли участие в открытии после реконструкции комплекса «Шерг базары» («Восточный базар»), сообщает сайт главы государства.

Глава государства ознакомился с условиями, созданными в комплексе, сообщает «Интерфакс-Азербайджан».

Президент был проинформирован, что в «Шерг базары» будут осуществлять свою деятельность 78 арендаторов, ими будет открыто 300 рабочих мест.

Комплекс «Шерг базары» был сдан в эксплуатацию в 1982 году. Реконструкция комплекса началась в 2020 году.

Б.Рустамбеков