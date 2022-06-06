Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8238 RUR   0.027 GBR   2.1249 TRY   0.1031

Цена на нефть

03.06 $/bbl +/- WTI 118.87 +2.00 Brent 119.72 +2.11

Погода в Баку

  ночь день

Это интересно 06.06.2022 14:08

Алиев принял участие в открытии после реконструкции комплекса «Шерг базары»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева в понедельник приняли участие в открытии после реконструкции комплекса «Шерг базары» («Восточный базар»), сообщает сайт главы государства.

Глава государства ознакомился с условиями, созданными в комплексе, сообщает «Интерфакс-Азербайджан».

Президент был проинформирован, что в «Шерг базары» будут осуществлять свою деятельность 78 арендаторов, ими будет открыто 300 рабочих мест.

Комплекс «Шерг базары» был сдан в эксплуатацию в 1982 году. Реконструкция комплекса началась в 2020 году.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ШЕРГ/БАЗАРЫ

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az