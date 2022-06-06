Алиев принял участие в открытии после реконструкции комплекса «Шерг базары»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева в понедельник приняли участие в открытии после реконструкции комплекса «Шерг базары» («Восточный базар»), сообщает сайт главы государства.
Глава государства ознакомился с условиями, созданными в комплексе, сообщает «Интерфакс-Азербайджан».
Президент был проинформирован, что в «Шерг базары» будут осуществлять свою деятельность 78 арендаторов, ими будет открыто 300 рабочих мест.
Комплекс «Шерг базары» был сдан в эксплуатацию в 1982 году. Реконструкция комплекса началась в 2020 году.
Б.Рустамбеков
Анкара анонсировала визит Байрамова в Турцию
Байрамов, Чавушоглу и Мередов проведут встречу в Турции
Турецко-азербайджанское сотрудничество имеет жизненно важное значение для энергобезопасности Европы - Эрдоган
РФ и Узбекистан договорились увеличить число авиарейсов между столицами до 39 в неделю
Активы страхового рынка Азербайджана в I кв. увеличились на 9,2%, капитализация – сократилась на 1,6%
Накопленный объем инвестиций Азербайджана в экономику Москвы за 5 лет вырос почти в 4 раза
ЦТСП направит 1,2 млн манатов на строительство и восстановление домов в Агдаме и Барде, пострадавших осенью 2020г в период войны с Арменией
ЦТСП направит 3 млн манатов на строительство и восстановление домов в Гяндже, пострадавших осенью 2020г в период войны с Арменией
В Пекине продолжат постепенно снимать ограничения против COVID-19
Сторонники Макрона лидируют на парламентских выборах французов, проживающих за рубежом
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
В Yelo Bank состоялась вторая встреча по «Women`s Sharing Circle»
Азербайджан вошел в топ-10 стран по количеству пользователей, атакованных финансовыми зловредами
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ