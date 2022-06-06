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Дальнее зарубежье 06.06.2022 15:32

Боррель опасается глобальных последствий продовольственного кризиса, считает РФ ответственной за происходящее

Наблюдаемые в мире проблемы с продовольствием ударят, прежде всего, по наименее стабильным странам и регионам, заявил в понедельник глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

В своем блоге он в очередной раз заявил, что считает действия России на Украине причиной глобального продовольственного кризиса.

"Эта война вызывает глобальные ударные волны, в частности, провоцируя резкий рост цен на энергоносители и продукты питания", - написал Боррель по возвращении из Иордании, где состоялось 14-е заседание Совета ассоциации этой страны с ЕС.

По мнению главы европейской дипломатии, от последствий кризиса пострадают наиболее уязвимые группы "не только на Украине, но и на Ближнем Востоке, в Африке и в Азии".

Он подчеркнул важность укрепления отношений Европы с дружественными государствами в этих регионах, одним из которых является Иордания.

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