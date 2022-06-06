S&P подтвердило рейтинги Узбекистана «BB-/B» со «стабильным» прогнозом

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Узбекистана в иностранной и национальной валютах на уровне "BB-/B", прогноз "стабильный", говорится в сообщении S&P.

S&P ожидает, что экономический спад в России, а также санкции, введенные в отношении ряда российских компаний и секторов экономики, окажут давление на активность в Узбекистане, учитывая тесные связи между двумя странами. Россия является крупнейшим торговым партнером Узбекистана, на ее долю приходится 12% узбекского экспорта и 23% импорта. Кроме того, Узбекистан в значительной степени зависит от денежных переводов работающих в России мигрантов. В 2021 году Узбекистан получил $8,1 млрд (12% ВВП) в виде денежных переводов, 70% из которых поступили из России.

Российские компании, находящиеся в настоящее время под санкциями, обязались финансировать многочисленные проекты в Узбекистане, особенно в горнодобывающем и энергетическом секторах. Перебои в торговле, сокращение денежных переводов и сужение источников финансирования, по мнению агентства, замедлят экономический рост и планы правительства по бюджетной консолидации в этом году. Поэтому S&P понизило прогноз роста реального ВВП республики на 2022 год до 3,5% с 5,5%.

Тем не менее, агентство ожидает, что экономика Узбекистана выдержит экономический шок и неопределенность в течение всего периода российской военной операции на Украине, а рост восстановится на прежнем уровне в 2023 году.

После увеличения в последние годы чистый государственный долг оставался сдержанным на уровне 13% ВВП в 2021 году, предоставляя пространство для маневра в политике поддержки экономики. Кроме того, продолжающиеся экономические реформы должны сохранить высокие перспективы роста в среднесрочной перспективе.

"Наши рейтинги сдерживаются низким экономическим благосостоянием Узбекистана, измеряемым ВВП на душу населения, и низкой, хотя и улучшающейся гибкостью денежно-кредитной политики. На наш взгляд, ответные меры политики также трудно предсказать, учитывая высокую степень централизации процесса принятия решений и менее развитую подотчетность и систему сдержек и противовесов между учреждениями", - говорится в сообщении.

"Стабильный" прогноз рейтингов отражает ожидания S&P, что сравнительно сильные финансовые и внешние позиции Узбекистана должны помочь его экономике противостоять негативным макроэкономическим побочным эффектам событий вокруг Украины в течение следующих 12 месяцев. Согласно прогнозам агентства, с 2023 года реальный рост ВВП Узбекистана составит в среднем около 5% в год.

S&P может понизить рейтинги, если финансовые и внешние позиции Узбекистана ослабнут сильнее, чем агентство ожидает в настоящее время. "Это может быть, например, результатом более значительных последствий российско-украинского конфликта для Узбекистана через канал торговли и денежных переводов. Помимо конфликта, это также может иметь место, если внешний долг государственного и финансового секторов продолжит расти быстрыми темпами, в отличие от наших текущих ожиданий замедления роста", - поясняет S&P.

Кроме того, рейтинги могут оказаться под давлением, если уровень долларизации в экономике значительно возрастет или финансовые показатели ключевых государственных предприятий (госпредприятий) ослабнут, что приведет к переводу условных обязательств на баланс правительства.

Наоборот, повышение рейтингов Узбекистана могло бы произойти в будущем году, если экономические реформы в республике и усиление интеграции с мировой экономикой приведут к усилению потенциала экономического роста и улучшению финансовых и внешних показателей. При этом S&P считает сценарий повышения рейтингов маловероятным.