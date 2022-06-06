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Дальнее зарубежье 06.06.2022 18:04

DP World привлечет $5 млрд в активы в ОАЭ от CDPQ, еще $3 млрд от других инвесторов

Арабский портовый оператор DP World планирует привлечь инвестиции в размере $8 млрд в три своих ключевых актива в ОАЭ, сообщается в пресс-релизе компании.

Международная инвестфирма CDPQ вложит $5 млрд в порт и свободную экономическую зону Джабаль-Али, а также в Национальный промышленный парк через новое совместное предприятие, в котором она получит 22%. Другие долгосрочные инвесторы получат возможность инвестировать еще $3 млрд.

Сделки планируется завершить до конца 2022 года.

В совокупности порт, СЭЗ и промышленный парк образуют интегрированную транспортно-логистическую систему мирового класса. Выручка pro-forma этих трех активов в 2021 году составляла $1,9 млрд, говорится в сообщении.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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