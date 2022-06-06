В Тбилиси надеются на позитивное решение Брюсселя по предоставлению Грузии статуса кандидата на вступление в ЕС

Грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили надеется, что в Еврокомиссии в ближайшее время примут справедливое решение о предоставлении Грузии статуса страны-кандидата на вступление в Евросоюз.
"Грузия последние девять лет является реформатором и лидером среди стран партнеров по Соглашению об ассоциации с Евросоюзом. Мы опережаем Украину и Молдову по всем параметрам исполнения взятых обязательств по Соглашению об ассоциации. Это не преувеличенная оценка, об этом говорят наши американские и европейские коллеги, а также международные институты и организации", - заявил Гарибашвили в понедельник на заседании правительства.
Он отметил, что сейчас Европа должна принять окончательное решение по предоставлению Украине, Грузии и Молдавии статуса стран кандидатов на вступление в Евросоюз, "хотя есть страны Евросоюза, которые скептически смотрят на нашу заявку".
"Грузия сохранила мир и стабильность на фоне проходящих военных действий на Украине и не намерена открывать второй фронт. Мы всегда будем, прежде всего, руководствоваться своими национальными интересами", - заявил Гарибашвили.
При этом он сказал, что действующие внутри страны деструктивные силы пытались и пытаются встречами в Брюсселе, заказными статьями в зарубежных СМИ проводить антигосударственную кампанию по блокированию в Еврокомиссии заявки Грузии.
"Несмотря на происки радикальной оппозиции, мы верим, что в Еврокомиссии примут мудрое, правильное и справедливое решение", - сказал премьер.
В Еврокомиссии в середине июня будут рассмотрены заявки Украины, Грузии и Молдавии по предоставлению статуса стран кандидатов на вступление в Евросоюз.
Главы МИД Азербайджана, Турции и Казахстана встретятся в Баку в конце июня -Чавушоглу
Отношения между Баку и Анкарой будут развиваться по восходящей - Байрамов
Страховщики в Азербайджане в I квартале выплатили агентам около 10 млн манатов в качестве комиссионных
Северная Корея может провести ядерное испытание - глава МАГАТЭ
Страховщики в Азербайджане в I квартале увеличили число договоров на 20,7%
В Азербайджане за сутки всего два случая заражения COVID-19
Алиев принял участие в открытии после реконструкции комплекса «Шерг базары»
В Азербайджане арестованы сотрудники регионального управления Минкультуры за получение взяток на 102 тыс. манатов
ЦТСП направит 1,2 млн манатов на строительство и восстановление домов в Агдаме и Барде, пострадавших осенью 2020г в период войны с Арменией
ЦТСП направит 3 млн манатов на строительство и восстановление домов в Гяндже, пострадавших осенью 2020г в период войны с Арменией
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
В Yelo Bank состоялась вторая встреча по «Women`s Sharing Circle»
Азербайджан вошел в топ-10 стран по количеству пользователей, атакованных финансовыми зловредами
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ