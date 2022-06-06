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Регион 06.06.2022 16:48

В Тбилиси надеются на позитивное решение Брюсселя по предоставлению Грузии статуса кандидата на вступление в ЕС

Грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили надеется, что в Еврокомиссии в ближайшее время примут справедливое решение о предоставлении Грузии статуса страны-кандидата на вступление в Евросоюз.

"Грузия последние девять лет является реформатором и лидером среди стран партнеров по Соглашению об ассоциации с Евросоюзом. Мы опережаем Украину и Молдову по всем параметрам исполнения взятых обязательств по Соглашению об ассоциации. Это не преувеличенная оценка, об этом говорят наши американские и европейские коллеги, а также международные институты и организации", - заявил Гарибашвили в понедельник на заседании правительства.

Он отметил, что сейчас Европа должна принять окончательное решение по предоставлению Украине, Грузии и Молдавии статуса стран кандидатов на вступление в Евросоюз, "хотя есть страны Евросоюза, которые скептически смотрят на нашу заявку".

"Грузия сохранила мир и стабильность на фоне проходящих военных действий на Украине и не намерена открывать второй фронт. Мы всегда будем, прежде всего, руководствоваться своими национальными интересами", - заявил Гарибашвили.

При этом он сказал, что действующие внутри страны деструктивные силы пытались и пытаются встречами в Брюсселе, заказными статьями в зарубежных СМИ проводить антигосударственную кампанию по блокированию в Еврокомиссии заявки Грузии.

"Несмотря на происки радикальной оппозиции, мы верим, что в Еврокомиссии примут мудрое, правильное и справедливое решение", - сказал премьер.

В Еврокомиссии в середине июня будут рассмотрены заявки Украины, Грузии и Молдавии по предоставлению статуса стран кандидатов на вступление в Евросоюз.

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