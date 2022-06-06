Нефть продолжает дорожать

Цены на нефть растут в понедельник на новости о резком повышении отпускных цен на топливо для азиатских клиентов саудовской госкомпании Saudi Aramco.
Августовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:04 подорожали на $0,59 (0,49%) - до $120,31 за баррель.
Стоимость фьючерса на WTI на июль на электронной сессии Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) выросла к этому времени на $0,61 (0,51%) - до $119,48 за баррель.
По итогам прошлой недели цена Brent увеличилась на 3,6%, WTI - на 3,3%.
Saudi Aramco сообщила в воскресенье, что поднимет цены в июле на все сорта экспортируемой нефти для стран Азии, Северо-Западной Европы и Средиземноморья. Цены на нефть, экспортируемую в США, в следующем месяце останутся на уровне июня.
Стоимость основного поставляемого в Азию сорта Arab Light увеличится на $2,1 за баррель. В результате он будет стоить на $6,5 за баррель больше, чем корзина нефти Омана и Дубая. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали рост на $1,5 за баррель.
Между тем в понедельник аналитики Citibank и Barclays повысили свои прогнозы цен на нефть на 2022 и 2023 годы, ожидая падения экспорта из России примерно на 1-1,5 млн баррелей в сутки к концу 2022 года.
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