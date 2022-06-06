Северная Корея может провести ядерное испытание - глава МАГАТЭ

МАГАТЭ фиксирует активность на испытательном полигоне ядерного оружия Пунгери в КНДР и считает это признаком возможной подготовки испытания ядерного оружия, заявил в понедельник генсек агентства Рафаэль Гросси.
"На испытательном полигоне ядерного оружия Пунгери мы зафиксировали признаки того, что одна из штолен снова открылась, возможно, для подготовки к ядерному испытанию", - сказал Гросси во время выступления перед советом управляющих МАГАТЭ.
Он также сообщил, что по данным агентства, продолжаются работы на северокорейском ядерном объекте в Йонбене.
Гросси призвал КНДР полностью выполнять свои обязательства по действующим резолюциям СБ ООН и сотрудничать с МАГАТЭ.
В мае СБ ООН не поддержал проект резолюции США об усилении санкций против КНДР из-за ее пусков баллистических ракет. СМИ отмечали, что проект резолюции содержал призывы к дальнейшим ограничительным мерам, которые должны были, по замыслу авторов документа, затруднить развитие ракетной и ядерной программ в КНДР. Кроме того, США предлагали распространить на КНДР запрет на пуски баллистических ракет и на испытания крылатых ракет, а также всех других средств доставки ядерного оружия.
Также в мае военные Южной Кореи заявили, что Пхеньян, предположительно, завершил подготовку к новому ядерному испытанию. Если испытание состоится, оно станет для КНДР первым с сентября 2017 года.
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