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Внешняя политика 06.06.2022 16:16

Главы МИД Азербайджана, Турции и Казахстана встретятся в Баку в конце июня -Чавушоглу

Трехсторонняя встреча глав МИД Турции, Азербайджана и Казахстана Мевлюта Чавушоглу, Джейхуна Байрамова и Мухтара Тлеуберди состоится в Баку 27 июня.

«27 июня в Баку состоится встреча министров иностранных дел Азербайджана, Турции и Казахстана», - сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в понедельник в Анкаре на брифинге с азербайджанским коллегой.

Кроме того, он сообщил, что в предстоящий период планируется проведение встреч в двухстороннем и трехстороннем формате министров иностранных дел Турции, Азербайджана и Туркменистана, затем состоится саммит лидеров трех стран в Туркменистане.

Чавушоглу добавил, что по итогам 2021 года объем внешнеторгового оборота Турции достиг $30 млрд. «В дружественных и братских странах действуют около 11 тыс. турецких компаний, общая стоимость реализованных нашими подрядными компаниями проектов превысила $110 млрд. Для расширения торговли и инвестиций необходимо усилить связи Кавказа и Средней Азии с соседними странами. Стратегическую роль в этом вопросе играет Средний коридор. Мы продолжим обсуждение этих вопросов с Азербайджаном, Грузией, Казахстаном, Туркменистаном и Узбекистаном», - добавил министр.

Он также подчеркнул, что обеспечение мира и процветание на Кавказе и в Средней Азии является основной целью внешней политики Турции. «Деоккупация территорий Азербайджана (Карабаха и Восточного Зангезура – ИФ) открыла очень важное окно возможностей для стабильности и мира в регионе и очень важно не упустить это «окно». Турция поддерживает все шаги, предпринимаемые Азербайджаном в этом направлении», - подчеркнул глава турецкой дипломатии.

Н.Аббасова

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Тэги: ТУРЦИЯ, КАЗАХСТАН, МИД


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