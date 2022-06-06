Чавушоглу отмечает ответственную роль Азербайджана в вопросе снижения влиянии энергокризиса на Европу

Азербайджан демонстрирует большую ответственность в вопросе снижения влиянии энергетического кризиса на страны Европы, считает министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
«Война в Украине затрагивает всех нас самым коренным образом. (…) Мы прикладываем усилия для снижения воздействия на наших европейских партнеров энергетического кризиса, ставшего еще одним отражением этой войны, и Азербайджан в этом вопросе демонстрирует очень большую ответственность», - сказал Чавушоглу в понедельник в Анкаре на брифинге с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.
Чавушоглу добавил, что Турция поддерживает суверенитет и территориальную целостность своих стратегических партнеров - Украины, Грузии и Молдовы, «с самого начала войны выступает против этих военных действий и продолжит оказывать Киеву поддержку на различных площадках и впредь».
Он также отметил, что Турция прикладывает большие усилия для решения продовольственного кризиса, с которым в последнее время «мир столкнулся лицом к лицу».
«В этом вопросе мы находимся в контакте с ООН, Украиной и Россией. В среду в Анкару прибывает делегация во главе с уважаемым г-ном Лавровым для обсуждения этих вопросов. С моим дорогим другом Дмитрием Кулебой мы находимся в регулярном контакте», - сказал Чавушоглу.
Он также добавил, что в предстоящие дни и недели вопросы касающиеся логистики и энергетики, будут обсуждены с Казахстаном и Туркменистаном в двухсторонних и трехсторонних форматах.
Н.Аббасова
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