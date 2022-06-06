В Европарламенте возникла инициатива голосования по вотуму недоверия Еврокомиссии

В Европейском парламенте (ЕП) инициировано предложение вынести на голосование евродепутатов вотум недоверия Еврокомиссии (ЕК) во главе с Урсулой фон дер Ляйен, сообщили в понедельник европейские СМИ.

Причиной для этого послужило разрешение Еврокомиссии на предоставление финансирования Польше на 35,4 млрд евро по плану восстановления, заблокированному Брюсселем в течение года за претензии к Варшаве по соблюдению норм правового государства.

Три представителя либеральной фракции ЕП "Обновляя Европу" - нидерландка Софи ин`т Вельд, бывший премьер-министр Бельгии Ги Верхофстадт и заместитель председателя фракции испанец Луис Гарикано выступили с критикой этого решения, считая, что оно нарушает принцип обусловленности выделения союзных средств государствам-членам уважением европейских ценностей, и призвали Европарламент голосовать по вотуму недоверия ЕК.

В эту фракцию входят депутаты от французской президентской партии "Возрождение". Франция до конца июня председательствует в Совете ЕС.

В минувшую среду Еврокомиссия дала разрешение на польский план восстановления, сочтя, что шаги, предпринятые Варшавой в области судебной реформы, в частности, голосование в польском парламенте за упразднение дисциплинарной палаты, которая должна была контролировать судей, дают основание разблокировать помощь Евросоюза.

Однако инициаторы вотума недоверия считают действия польских властей недостаточными, заявляют, что они "не соответствуют тому, что требовал Европейский суд, и не отменяют отказ польских властей признать верховенство права ЕС". По мнению авторов предложения, Варшава не проявляет намерения полностью восстановить независимость судебной власти.

Французская газета "Фигаро" сообщает, что во время голосования по польскому плану в Еврокомиссии два исполнительных заместителя фон дер Ляйен датчанка Маргрете Вестагер (либерал) и нидерландец Франс Тиммерманс (социал-демократ) выступили против. "Комиссия осознает, что решения, объявленные польскими властями, носят чисто косметический характер", - приводит газета слова Верхофстадта.

Для принятия Европарламентом вотум недоверия должен быть одобрен двумя третями поданных голосов. А чтобы вопрос был поставлен на голосование требуется собрать подписи, как минимум, одной десятой части депутатского корпуса, то есть 70 парламентариев.